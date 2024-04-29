嘉縣消防隊員訓練溺斃 家屬提國賠盼不要卸責

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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）嘉縣消防局翁姓隊員110年潛水複訓溺斃，負責安全的教官不起訴，翁員父母聲請國賠，今天言詞辯論，翁員父親說「當官的可以理解父母的痛嗎？不能把責任都推給我的孩子」。

嘉義地檢署的不起訴處分書指出，嘉義縣消防局第二大隊於民國110年9月13日在仁義潭辦理潛水複訓，當日下午辦理U型定點搜索等訓練，當年31歲翁姓男隊員與張姓隊員一起下水，張員疑似因換氣過度提早浮出水面，翁員卻未一起上來。

負責安全的教官立即派員下水搜救，約20分鐘後將翁員救起並緊急送醫急救仍不治，經檢察官相驗為溺斃。

嘉義縣消防局表示，翁員因公恤殉職，已協助爭取到最優撫恤，同時協助家屬料理後事。

當時擔任教官的李姓、黃姓隊員被依過失致死罪嫌函送，事件經專業單位鑑定，結果排除環境、機械及人為因素，並無重大瑕疵，李員及黃員不起訴處分。

家屬認為，翁員獲救時仍戴著面罩，且氣瓶餘量充足，加上翁員具有潛水證照，甚至常訓成績優異，平時就有固定健身及運動習慣，不可能會發生意外，因此，向嘉義縣消防局請求國家賠償，嘉義地方法院今天進行言詞辯論。

翁員父母委任的律師指出，海軍水下作業大隊鑑定結果有偏頗，當時水下能見度差，訓練沒有要求學員攜帶照明的手電筒、浮球及安全繩索，讓隊員發生狀況沒有辦法自救或待救。

消防局的辯護人表示，下水訓練裝備沒有問題，與發生溺水事件沒有因果關係，消防局依照消防署頒布的消防機關辦理水域救援訓練安全規範，均無要求實施訓練時，應強制提供或攜帶上述設備。

翁父表示，水域訓練的安全教官要有責任感，應隨時注意學員的安全，兒子是獨子，大家要將心比心，「當官的可以理解父母的痛嗎？不能把責任都推給我的孩子」。

翁母拿著兒子的照片在庭上泣不成聲，她說，兒子訓練當天還特地打電話回家報平安，告知潛水訓練會很安全，結果卻是最後一通電話；如此健康開朗又貼心的兒子，下午就成了一具冷冰冰的屍體，讓人如何接受事實。

翁母還希望法官看一下兒子照片，法官看過後表示，翁員看起來很陽光，這也是國家損失，並希望翁母好好保重身體。（編輯：郭諭儒）1130429