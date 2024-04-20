新北婦走斑馬線逾10車不停讓 警獲檢舉將開罰

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（中央社記者黃旭昇新北20日電）有婦人於新北市中和連勝街與連城路171巷口要走斑馬線過馬路時，10餘輛汽機車未停讓。警方今天表示，接獲交通違規檢舉案，查證後將依法處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

有民眾在YouTube頻道發布影片顯示，15日上午7時40分許，有婦人站在新北市中和區連城路171巷口要走斑馬線穿越連勝街時，附近多輛機車及汽車涉嫌未停讓，逕自穿越路口。

依據影片顯示，影片張貼者是1名騎機車的騎士，他從連勝街往板南路方向行駛，看見右方有1名婦人欲過馬路，他先停下機車禮讓婦人通過。

未料，他停讓時，前方至少有8輛以上汽機車涉嫌沒有停讓婦人。婦人看到張貼影片網友停車禮讓並揮手示意她前行時，婦人前進，但走到人行道一半距離時，對向又有8輛機車涉嫌不停讓急馳而過，婦人被迫停在人行道中間。

影片顯示，直到對向有另1輛機車停下來，車流又剛好減少，婦人才得以繼續前行；但她走沒兩步路，對向又有1輛賓士涉嫌從已停讓的機車旁邊駛過去，過程險象環生，所幸婦人最後平安過完斑馬線。

有網友回應指出，經常是自己停讓後，因後面的車繼續往前衝，導致行人更不敢走；停讓的時間愈久，結果反而增加自己遭後方車輛撞擊的風險，「守規則的承擔風險最大」。

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對此，中和警分局交通組組長詹惇貿下午表示，查閱4月15日並無鄰近地點報案紀錄，但調閱民眾檢舉系統，證實已接獲此件交通違規檢舉案件，將於查證後依法處置。

警方指出，車輛行近行人穿越道，若不暫停讓行人先行通過，依道路交通管理處罰條例第44條規定，得處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，呼籲駕駛人行經路口應謹記「車輛慢看停」，停讓行人優先通行，以維護交通安全。（編輯：戴光育）1130420