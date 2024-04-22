外籍民眾中市公園耍特技 警方勸導遵守規則

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）網路流傳有外籍民眾在台中公園騎單車做特技表演，有如極限運動場地，警方今天表示，獲報後即到場進行勸導，現場人員隨後離去，後續將持續蒐集相關影像釐清案情。

台中市警察局第二分局指出，網路流傳一段影片，畫面顯示有外籍民眾在台中公園騎單車，利用公園圍籬做特技表演，當成極限運動場地在玩，不只危險還有破壞公物之虞，同行者還拿專業設備，疑似在拍攝影片，還有1人疑似為避免其他用路人影響拍攝，張開雙手跑到馬路上做戒護。

二分局表示，公園派出所於18日下午1時18分許接獲民眾報案，稱有外籍人士在北區雙十路與自由路口公園人行道處所從事極限運動活動，可能導致公共設施損壞，於是派員前往現場查處。

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員警到場時發現，有多名外籍人士聚集，但未發現有從事極限運動的情況，經進一步了解，發現數名外籍人士正準備利用自行車拍攝相關活動，員警在現場進行檢查，確認公園設施未遭損壞後，便向對方進行勸導，若違反道路交通管理處罰條例將予以開罰，現場人員在接受勸導後，收拾裝備並離開現場。

第二分局分局長周俊銘呼籲民眾，任何類似活動應在合法運動場所進行，不要在道路上競技，以確保公共安全、設施完整，以及其他用路人安全；後續將持續蒐集相關影像後釐清案情。（編輯：謝雅竹）1130422