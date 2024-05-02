檢察長遴選作業 劍青檢改籲法務部提早公告

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（中央社記者謝幸恩台北2日電）劍青檢改今天表示，新內閣將於5月20日上任，全國檢察長將進行人事異動，呼籲檢察長遴選公開透明制度不可中斷，法務部應盡早規劃期程，提前公告遴選作業，廣徵各界意見。

劍青檢改發布新聞稿指出，現行檢察長遴選公開透明制度，是由法務部檢察官人事審議委員會的民選委員，自民國108年起聯合推動，改變過去突襲式公告、秘密遴選的黑箱疑慮。

劍青檢改表示，此制度讓全國符合資格的檢察官，擁有公平的報名機會，可有7天公告期能完成報名，再藉由民選委員的14天公告期向全國檢察機關公布候選名單並廣徵各界意見，最後由全部檢審委員推舉名單供部長圈選。

劍青檢改進一步指出，此制度提出後，均於檢審會前3週至1個月公告檢察長遴選案，使民選檢審委員有充分時間辦理，集合全國檢察官意見篩選優秀名單，並藉此凝聚檢察官向心力。

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劍青檢改強調，由於新內閣即將上任，全國檢察長將進行人事異動，考量時程緊迫、事關重大，若演變成制度破壞、權宜處理，無異於倒退回過去的突襲通知、封閉報名管道、黑箱作法，受害的將是全國檢察官。

劍青檢改呼籲，法務部應尊重此制度，提早於檢審會前3週至1個月公告遴選作業，使民選檢審委員有充足時程，為全國檢察官辦理公開報名，廣徵各界意見的程序，讓公開透明制度持續發揚，也才能為新部長推舉出優秀名單。（編輯：方沛清）1130502