看電視起口角 嘉義男持木椅敲打父頭部被起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）嘉義縣詹姓男子被控4月間因看電視與8旬父親起口角，竟持木椅敲打父親頭部流血，鄰居報警，警方到場逮捕詹男並移送，嘉檢偵結，依殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌起訴。

檢警表示，8旬詹姓老翁的妻子已過世，平時與大兒子詹男及3子住在民雄鄉一處公寓，老翁與2名兒子關係不睦，常為了小事爭執，51歲的大兒子詹男於4月4日凌晨在客廳看電視，雙方因看電視問題起口角。

檢警指出，當下詹男竟舉起木椅直接敲打父親頭部、臉部及雙手數下，造成老翁右腦外傷性出血、臉部皮下瘀血等傷害；鄰居當時聽到爭吵及慘叫聲，立即報警處理，警方到場逮捕詹男，老翁被送醫急救並住院治療。

詹男辯稱，因父親持水果刀要攻擊，才會持木椅敲打父親手部，當時是要把水果刀敲下，並沒有打父親頭部。

警方表示，詹姓老翁出院後，由其女兒安排至安養中心照料，目前被羈押在嘉義看守所的詹男，平時靠打零工維生，未婚。

嘉義地檢署偵結，檢方認為頭部為人體的重要部位，且被害人為詹男父親，詹男涉及刑法殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌，並依法起訴。（編輯：黃世雅）1130509