中和汽車旅館命案 小姊弟導師聞死訊痛哭失聲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市中和某汽車旅館命案，蘇姓女子疑因吸食毒品跟喝酒後情緒失控，用枕頭悶死5歲及9歲親生兒女。消息傳到學校，受害姊弟的導師不禁痛哭失聲，全班師生都將接受心理輔導。

中和區員山路某汽車旅館今天中午發生命案，員警到場發現2幼童已死亡，警方現場逮捕幼童母親37歲蘇姓女子，蘇女供稱因生活壓力過大，於喝酒及吸食毒品K他命後，情緒失控，用枕頭悶死親生子女。

受害姊弟的死訊傳回就讀的小學及附設幼兒園，校長表示，兩人的導師平時很給予照顧，聞訊後心理受衝擊，當場痛哭失聲，校方明天將入班對師生進行心理輔導。

校長表示，姊姊（9歲女童）在班上人緣好又乖巧，是導師的好幫手，喜歡繪畫，也參加多次校內比賽，而導師了解女童的家庭狀況，因此，幫忙申請了學費減免等所有補助，就連宮廟的獎學金也有。弟弟（5歲男童）也很可愛，幼兒園的導師也幫男童申請學費減免。

至於女童2天沒到校，教育局也對此說明，學生家長昨天上午以要到南部2天為由，請了2天假。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育局表示，學生家庭為校方通報的脆弱家庭，學校通報關懷並協助就讀國小的女童申請學費減免、早午餐、教科書補助、安得烈慈善協會食物箱等，就讀幼兒園的男童免學費，學校社工師也持續關注並協助家庭。

教育局表示，獲報第一時間請輔諮中心立即採取輔導措施，共同協助學校進行處理。學校也已完成相關通報作業，校內同步啟動校園安心輔導作業。（編輯：李錫璋）1130514