中和汽車旅館命案 女子涉悶斃兒女依殺人罪移送

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）蘇姓女子疑因照顧生病家人且長期失業，經濟及生活壓力過大，14日涉嫌在汽車旅館殺害2名子女。警方今天下午以殺人罪嫌移送新北檢偵辦。檢方也刑事相驗死者，調查真正死因。

新北市中和警分局下午表示，14日下午1時許據報某汽車旅館裡面有爭吵糾紛；員警到場發現，蘇姓女子涉嫌悶斃1男、1女2名年幼子女。

據了解，警方初步調查，蘇女疑因照顧生病家人，且長期失業，經濟及生活壓力大，12日晚間入住旅館。蘇女疑因想不開，情緒失控，14日趁兒女熟睡時犯案。

警方說，本案是蘇女的女性友人14日前往探視時所發現，隨即通知旅館員工報警處理。全案今天上午由檢察官相驗釐清死因。蘇女於警詢後，依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。詳細犯案動機，尚待深入調查。

警方說，有調閱蘇女入住期間往來訪客的相關紀錄與影像，進一步調查犯案過程。蘇女的閨蜜等人下午也以證人身分，陪同遭押解的蘇女，一同前往檢方說明案情。至於蘇女疑有施用毒品部分，將另案追查。

蘇女的親人與死亡孩童的乾媽，上午在檢警陪同下抵達新北市立殯儀館陪同相驗，死因將由檢方釐清。

新北市教育局表示，學生家庭為校方通報的脆弱家庭，因經濟弱勢，學校協助相關費用減免與物資補助。不幸事件發生後，學校社工師持續關注、協助家庭。學校今天也啟動校園安心輔導作業，針對全校師生心理輔導與穩定學習情緒。（編輯：李錫璋）1130515