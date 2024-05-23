檢察官摔傷 前彰化檢察長被告過失傷害獲不起訴

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（中央社記者鄭維真彰化23日電）彰化地檢署一名吳姓主任檢察官加班時，因走廊地板有除蠟劑且未擺放標示，跌倒摔傷休養3個月，因而將時任檢察長俞秀端依涉過失傷害提告，檢方近日偵查終結予以不起訴。

吳姓主任檢察官今晚向中央社記者表示，提出過失傷害告訴是希望別再有人經歷類似事件，針對不起訴處分已提出再議，另外提出國賠請求，若獲賠償將全數捐給公益團體。

根據台灣彰化地方檢察署不起訴處分書，告訴人吳姓主任檢察官2年前某週末上午到彰化地檢署加班，因走廊地板有除蠟劑，無擺放標示，且燈光昏暗視線不明，導致其滑倒重摔，造成右側近端肱骨骨折等，手術住院5日，依醫囑禁止勞動3個月。

處分書指出，告訴人認為廠商應注意除蠟劑使用時周遭環境安全，卻疏未注意，在無標示狀態下於走廊地板擱置除蠟劑，導致其身心理受創。

告訴人同時認為俞秀端時任地檢署首長，應注意評估工程進行的必要與安全性；俞秀端在公開會議對告訴人暗示其他主任因分擔工作加重負擔，詢問其何時可上班，因此倍感壓力。

此外，告訴人指日前已有2名員工滑倒，且曾向上級反映，被告明顯已知僅在署內網站公告除蠟、打蠟日期不足以防範滑倒，卻疏未注意，致告訴人受傷。

俞秀端告訴檢方，她不知之前有2人因除蠟工程跌倒，主任檢察官受傷後，該工程即未再施作。她在會議上詢問復原狀況，以便安排後續工作調配，沒有要求返回上班之意。

承辦檢察官認為，被告事發當日即指示人事室協助告訴人差假事宜，讓原僅負責公訴業務的其他主任檢察官協助分流案件，告訴人返署上班後也因此略減部分業務。

處分書指出，後續告訴人傷勢復原狀況不如預期，客觀上均非被告所得預見及預防，實難認定被告有何疏失，應認被告罪嫌不足。（編輯：唐聲揚）1130523