竹聯幫弘仁會成員以假投資詐騙 刑事局逮39人

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）竹聯幫弘仁會成員以「鼎盛」公司誘使投資詐騙，刑事局從去年10月至今年4月陸續在全台4地逮獲林姓嫌犯等39人，查扣贓款約1853萬元，依詐欺等罪送辦。

刑事局南部打擊犯罪中心今天上午表示，李姓民眾去年向警方反映，遭假投資手法詐騙新台幣數千萬元，警方分析發現此詐騙集團以「鼎盛」等假投資公司協助投顧名義，遊說被害人投資，甚至製作假公司員工名牌、蓋有公司大小章收據等取信被害人交付現金。

不過，當投資人要提領獲利時，即被詐騙集團封鎖或以各種理由推託，最後網站更會直接關閉，多人受害損失高達數千萬元。

刑事局與高雄、台中、新北等地警方共組專案小組，追查贓款金流發現竹聯幫弘仁會成員共組詐騙集團，涉嫌以數十個帳戶轉帳洗錢，再交由全台各地車手臨櫃及ATM提領。

警方從去年10月至今年4月打擊詐欺專案期間，前往高雄、台中、新北、桃園等地搜索、拘提，共查緝39人到案，查扣贓款共1852萬7329元，全案依詐欺等罪送辦。（編輯：郭諭儒）1130524