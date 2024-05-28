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再興小學董事長侵占校款認罪緩起訴 須繳處分金3000萬元

2024/5/28 11:23（5/28 11:40 更新）
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北市私立再興小學董事長張光正（中）涉侵占校款，北檢28日處分緩起訴2年、須支付3000萬元緩起訴處分金。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北28日電）北檢偵辦台北市私立再興小學董事長張光正涉侵占校款案，認定張光正等人侵占新台幣3028萬餘元，檢察官考量張光正認罪，今天處分緩起訴2年，須支付3000萬元緩起訴處分金。

台北地檢署起訴指出，張光正、楊姓前小學校長、歐姓前會計室主任、陳姓司機、梁姓司機等5人，涉嫌自民國96年5月間至112年6月間，侵占學校課後照顧課程及伙食費等款項共計3028萬907元，部分款項用以支付張光正日常生活開銷。

此外，檢察官查出，張光正等人開辦雙語特色課程以吸引招生，另向學生額外收取費用，卻為免遭台北市政府教育局裁罰，影響後續受獎勵補助，涉嫌私下將學費款項存入不知情員工帳戶，並分別於98年間至101年間、102年至103年及104至111年向教育局申報的財務資料，刻意不記載雙語特色課程財務報表等資料。

張光正等人均坦承犯行，檢察官認定，張光正等人涉犯業務侵占、行使業務登載不實文書罪，考量張光正等人認罪，辦學品質甚佳，也不定期捐款學校共計7650萬元，且已全數繳回業務侵占的犯罪所得，因此處分緩起訴，並支付公庫3000萬元；至於其他同案被告則分別支付公庫5萬元到50萬元不等。（編輯：方沛清）1130528

#台北市政府教育局
#張光正
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