新北刑大緝毒 查獲罕見俗稱喪屍毒品28公斤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市政府警察局刑事警察大隊今天表示，日前接獲線報破獲販毒集團，查獲約85公斤安非他命、K他命，進而在某停車場汽車內查獲罕見的國外列管俗稱「喪屍」毒品約28公斤。

市刑大發布新聞稿指出，3月中旬查獲販毒集團成員陳姓、傅姓2名男子，經溯源偵辦確認2人是販毒集團內毒品保管員，進而依相關情資及數日的監控後執行搜索，於某民宅內查獲約85公斤安非他命及K他命。

警方還在某社區大樓的停車場內一輛汽車中，查獲約28公斤被稱為「喪屍」的外國列管毒品「依托咪酯」粉末。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市刑大表示，「依托咪酯」是有麻醉藥成分藥品，具有興奮、產生幻覺等作用，販毒集團近年來趁國內尚未將此藥品列入管制，被做為毒品對外販售，甚至添加入電子煙油內當成電子煙販賣予民眾。

市刑大表示，經查，濫用吸食該藥品後，可能會出現攻擊性行為，甚至引發犯罪事件，現已被多國列管，長期濫用恐導致精神疾病，對腦部神經造成不可逆的損害，同時也會導致呼吸道病變等傷害，所幸這批毒品在尚未流出市面前即遭查獲。（編輯：李錫璋）1130528