竹聯幫勾結善陽協會假勸募斂財 刑事局拘提13嫌

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）中華民國善陽展望協會負責人楊姓男子聘請志工對外募款，實則「假勸募、真斂財」行騙，並支付竹聯幫保護費以免受其他幫派騷擾，最後還合謀詐財，遭刑事局破獲並拘提13嫌送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵查第二大隊副大隊長黃維和表示，日前接獲情資指33歲吳姓男子自民國111年起對外自稱為竹聯幫齊天會長，並任命33歲張姓男子擔任副會長，吸收蔡姓男子等9人成為旗下成員，平日以新北市1處民宅作為堂口，供幫派成員聚會及藏匿暴力討債所用刀械的據點。

根據警方調查發現，吳男涉嫌於去年1月接受2起討債委託，指揮手下成員進行暴力討債，強押拘禁2名被害人，再以傷害、恐嚇手段逼迫、凌虐，使被害人心生畏懼而交付款項，藉此換取人身自由和安全。

經溯源追查齊天會的經濟來源發現，中華民國善陽展望協會負責人楊男為避免旗下志工募款時受其他幫派騷擾，每月繳交新台幣2萬元保護費給齊天會尋求庇護，張姓副會長也因此輾轉得知楊男是利用假勸募方式牟利，隨即以其幫派惡勢力勾結楊男合夥假募款詐財。

調查了解，楊男自111年9月至112年8月期間，利用協會名義向主管機關申請街頭勸募，事後再製作不實報表陳報，但楊男實際則是招募假志工勸募，另張男也命其數名幫眾加入假志工行列詐財，鎖定北部不特定捷運站出入口、醫院、寺廟等人潮眾多處，向不特定民眾勸募騙取愛心捐款，初估此協會在假勸募期間的不法獲利約430萬元。

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警方經長期偵蒐，率先於112年8月8日拘提吳男等9名暴力討債集團成員，隨後又於今年3月6日執行第二波行動，拘提以張男、楊男為首的「假勸募、真斂財」加重詐欺集團等7嫌（其中3人也涉嫌前案）。

全案詢後將13嫌依違反組織犯罪防制條例及加重詐欺等罪，移請台北地檢署偵辦，其中張男、楊男2嫌遭裁定羈押禁見，吳男30萬元交保、其餘犯嫌1萬至5萬元交保。（編輯：李錫璋）1130528