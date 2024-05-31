苗警「安居緝毒」 查扣逾4000包毒品咖啡包

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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣警察局自3月起執行「第10波安居緝毒專案」，查獲57件毒品案件，查扣各式毒品近23公斤，其中包含逾4000包毒品咖啡包、2700餘支彩虹菸，及時阻絕流入社會。

苗栗縣警局今天表示，配合內政部警政署執行全國「第10波安居緝毒專案」，自3月起動員警力強力掃蕩幫派組織涉毒、潛藏社區毒品犯罪並強化反毒友善通報網，針對高風險涉毒營業場所實施臨檢、攔查，共查獲毒品案57件87人，其中涉嫌製造、販賣、運輸共計18人，查扣各級毒品近23公斤，其中毒品咖啡包達4369包、彩虹菸2705支。

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縣警局指出，執行專案期間，刑警大隊針對曾查獲販賣毒品案件向上溯源，並報請苗栗地檢署檢察官楊景琇指揮，經多日追查、埋伏，在竹南、頭份等處查獲毒品分裝工廠，現場查扣第三級毒品咖啡包 3117包（重13公斤）、愷他命5包（重33.41公克）及手機11支等證物，全案移送檢方偵辦中。

縣警局說，這次專案期間查扣逾4000包毒品咖啡包，若流入市面將禍害無窮，所幸透過溯源打擊，有效阻絕毒品擴散流入社會、戕害國人身心健康，未來將秉持「毒品零容忍」態度，持續加強查緝各類犯罪，並針對易生危害場所實施威力掃蕩勤務作為，掃除毒品危害，瓦解幕後犯罪集團，穩定轄內治安。（編輯：張銘坤）1130531