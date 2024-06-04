新北男攀談遭拒持鑰匙殺人 國民法官判無期徒刑

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（中央社記者高華謙新北4日電）男子陳金順去年在超商喝酒後向不認識的宋姓男子攀談遭拒，雙方起爭執，陳金順以鑰匙刺宋男頭部並猛踹，導致宋男死亡。新北地院國民法官依殺人罪判處陳男無期徒刑，可上訴。

檢警調查，陳金順去年1月24日凌晨6時許在新竹市蘆洲區某超商前喝酒後與宋男攀談遭拒，雙方發生爭執，陳金順認為遭宋男嗆聲而心生不滿，以鑰匙尖端由上往下猛力刺宋男頭部37次，再猛踢宋男頭部3下，導致宋男頭部傷重不支倒地。

檢警調查，陳金順見宋男倒臥在地且無力反抗，再上前猛踢宋男頭部6下，誘發宋男高血壓性心臟病及冠狀動脈心臟病發作而心因性休克，雖經緊急送醫急救仍不治。

新北地院國民法官合議庭認為，陳金順不適用刑法第59條情堪憫恕而得酌量減刑規定，且陳男行為時未欠缺或顯著減低辨識違法能力及控制行動能力，不適用刑法不罰或減刑規定。

合議庭並認定，依現場跡證及卷證資料顯示，警方抵達現場時，已鎖定陳金順涉案，因此陳男也不適用刑法自首得減輕其刑規定。

合議庭審酌，陳金順先前執行完有期徒刑，5年內故意再犯殺人罪，審酌陳金順前科累累，顯然未因前案執行完畢而心生警惕，對刑罰反應力薄弱，具有相當惡性，因此判處上述徒刑，可上訴。

此外，新北地院表示，這次審理時，5號國民法官因工作因素，5月30日以書面向新北地院請辭獲准，並自當天起由1號備位國民法官遞補職務。（編輯：戴光育）1130604