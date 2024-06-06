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男跨彰化、嘉義糖廠偷器具 兩地警聯手圍捕

2024/6/6 18:27（6/6 18:46 更新）
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顏姓男子（綠衣者）接連在彰化台糖溪湖糖廠、嘉義蒜頭糖廠行竊，日前兩地警方聯手趁顏男再次犯案時圍捕，當場逮人並查扣電纜線等贓證物，依法移送偵辦。（警方提供）中央社記者鄭維真傳真 113年6月6日
顏姓男子（綠衣者）接連在彰化台糖溪湖糖廠、嘉義蒜頭糖廠行竊，日前兩地警方聯手趁顏男再次犯案時圍捕，當場逮人並查扣電纜線等贓證物，依法移送偵辦。（警方提供）中央社記者鄭維真傳真 113年6月6日
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（中央社記者鄭維真彰化6日電）顏姓男子接連在彰化縣台糖溪湖糖廠、嘉義縣蒜頭糖廠竊取器具，兩地警方聯手趁男子再次犯案展開圍捕，當場逮獲及查扣電纜線等贓物，近日依加重竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

彰化縣警察局溪湖分局今天發布新聞稿表示，4月22日接獲台灣糖業股份有限公司溪湖糖廠報案，廠區內多處器具遭竊，損失慘重，分局立即組專案小組並報請台灣彰化地方檢察署指揮偵辦。

專案小組在糖廠埋伏多日，並擴大往外圍調閱監視器，掌握可疑涉案車輛後，進而發現犯嫌竊取溪湖糖廠內器具後，轉移目標到蒜頭糖廠行竊。

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全案經蒐證完備，溪湖分局與嘉義縣警察局朴子分局員警於6月4日凌晨3時許，見顏姓犯嫌帶作案工具再次進蒜頭糖廠區內行竊，立即展開圍捕，當場逮獲顏姓男子，並查扣電纜線3綑共重57公斤、紅銅1批25公斤、切割機、電動螺絲起子、頭燈及新台幣3萬4600元等。

警方表示，全案目前擴大清查，顏姓男子被依加重竊盜現行犯移送嘉義地檢署偵辦，溪湖糖廠竊案則移送彰檢偵辦。（編輯：李明宗）1130606

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