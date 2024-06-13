新北土城住宅凌晨大火3死 侯友宜：全力協助

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（中央社記者楊侃儒新北13日電）新北市土城區1處住宅今天凌晨發生火警，疑似為住戶客廳充電中的鋰電池爆炸起火，造成3死，市長侯友宜指示土城區公所、市府社會局全力協助關懷。

新北市議會市政總質詢今天進行民進黨團議員聯合質詢，媒體詢問土城火災後續處理進度，侯友宜表示，火警造成3人死亡，已特別交代區公所與社會局同仁關懷，陪伴此家庭度過難關，並給予往生者需要的協助與資源。

據消防局指出，初步研判疑似起火地點在4樓客廳，客廳一角有鋰電池在充電，住戶供稱有初步救災，但火勢很快燃燒且有爆炸，火勢撲滅後，後續由土城區公所協助住戶收容安置，詳細起火原因有待相關單位進一步調查釐清。

侯友宜表示，感謝消防人員全力救災，其中有1名同仁因救災過程中，身體不適送醫，他特別派消防局長李清安前往慰問，也希望同仁早日康復。

李清安告訴中央社記者，該名消防同仁因在現場待比較久，身體不適，送醫後目前沒有大礙，持續留院觀察，也會繼續關懷同仁。（編輯：林恕暉）1130613