本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

新北土城住宅凌晨大火3死 侯友宜：全力協助

2024/6/13 10:49（6/13 11:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市土城區一處住宅13日凌晨發生火警，疑似為住戶客廳充電中的鋰電池爆炸起火，造成3死。新北市長侯友宜（圖）上午在議會受訪時說，已指示土城區公所、市府社會局全力協助關懷。中央社記者楊侃儒攝 113年6月13日
新北市土城區一處住宅13日凌晨發生火警，疑似為住戶客廳充電中的鋰電池爆炸起火，造成3死。新北市長侯友宜（圖）上午在議會受訪時說，已指示土城區公所、市府社會局全力協助關懷。中央社記者楊侃儒攝 113年6月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊侃儒新北13日電）新北市土城區1處住宅今天凌晨發生火警，疑似為住戶客廳充電中的鋰電池爆炸起火，造成3死，市長侯友宜指示土城區公所、市府社會局全力協助關懷。

新北市議會市政總質詢今天進行民進黨團議員聯合質詢，媒體詢問土城火災後續處理進度，侯友宜表示，火警造成3人死亡，已特別交代區公所與社會局同仁關懷，陪伴此家庭度過難關，並給予往生者需要的協助與資源。

據消防局指出，初步研判疑似起火地點在4樓客廳，客廳一角有鋰電池在充電，住戶供稱有初步救災，但火勢很快燃燒且有爆炸，火勢撲滅後，後續由土城區公所協助住戶收容安置，詳細起火原因有待相關單位進一步調查釐清。

侯友宜表示，感謝消防人員全力救災，其中有1名同仁因救災過程中，身體不適送醫，他特別派消防局長李清安前往慰問，也希望同仁早日康復。

李清安告訴中央社記者，該名消防同仁因在現場待比較久，身體不適，送醫後目前沒有大礙，持續留院觀察，也會繼續關懷同仁。（編輯：林恕暉）1130613

#李清安
#新北市消防局
#侯友宜
#消防局長
侯友宜
新北土城凌晨火警3死 疑鋰電池充電爆炸三重果菜市場重建或異地安置 新北：2案並陳
李清安
基隆山崩2傷送醫 新北調派警消前往協助救災遊說撤消防員組工會案 新北消防局指侯友宜不知情
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：