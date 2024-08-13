犯保新竹分會設保護據點 供被害人喘息空間

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）犯罪被害人保護協會新竹分會今天表示，為協助被害人心靈重建，於竹縣市設置4處「馨生保護服務據點」，提供被害人以及家屬生活成長、手工藝課程等，也給予喘息空間。

財團法人犯罪被害人保護協會新竹分會今天辦理「司法保護服務據點」活動，邀請被害人與家屬進行手工藝創作課程，新竹地方檢察署張云綺出席致詞表示，保護據點設置可就近提供法律諮詢、心理輔導、關懷支持等服務，讓被害人在訴訟、生活重建等過程獲幫助。

犯保新竹分會主委陳進興接受中央社記者訪問說，透過竹縣市各地據點設立，能有效率傳遞服務訊息，並讓馨生志工、保護志工能與犯罪被害人以及家屬建立信任關係，也感受柔性司法的溫暖。

陳進興表示，為提供完善幫助，新竹分會於竹縣市分別設有4處「馨生保護服務據點」，地點在新豐登鉅汽修廠、竹東軟橋爐哥烤PIZZA、新竹市香山區樹下社區活動中心及新竹市立殯儀館。

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他說，透過設置司法保護據點，能協助被害人在面對案件處理、訴訟進行、生活重建等，有相關支持幫助，如法律諮詢、心理輔導等，此外也會運用據點空間辦理讀書會、聚餐、生活成長課程等，讓被害人放鬆心情。

犯罪被害人保護協會新竹分會提供新聞資料指出，從4月起至8月辦「犯罪被害人權益保障法施行元年系列之司法保護據點巡迴座談會」，讓受保護服務對象彼此鼓勵與支持，更有力量前行。（編輯：方沛清）1130813