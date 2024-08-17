恆春債務糾紛遭殺害棄置山區 3嫌聲押禁見

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東恆春經營桌遊店的周姓男子遭殺害後棄置山區，警方拘提3名嫌犯到案，屏東地檢署認為3人涉刑法殺人罪、強盜罪而故意殺人者等罪嫌，向屏東地院聲請羈押禁見。

屏東地檢署今天發布新聞稿表示，經專案小組循線追查並調查相關證據，涉案的尤姓男子、宋姓男子夥同尤男姪子，14日晚間與周姓死者到恆春鎮某民宿附近道路商談債務，3人進而涉嫌共同分工殺害周姓男子。

周男胸部及腹部受有刀傷，3名涉案人將周男身上財物取走，遺體棄置在山區。

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屏檢認為，尤男、宋男及尤男姪子涉犯刑法殺人罪、強盜罪而故意殺人者等罪嫌，今天訊問後，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據，及勾串共犯或證人之虞，有羈押原因及必要性，下午向屏東地方法院聲請羈押禁見。

全案發生在14日晚間，屏東恆春經營桌遊店周姓男子外出欲協調還款卻失聯，周男家人手機聯絡不上，15日早上報案，警方在屏199甲線找到周男車牌，因此發動搜山尋獲周男遺體，警方調閱通聯紀錄，陸續逮捕3嫌到案，而其中尤姓犯嫌是恆春搶孤隊伍的攻旗手，號稱豎孤棚「戰神呂布」。（編輯：郭諭儒）1130817