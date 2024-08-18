中市警破獲博弈水房 藏身民宅洗錢逾2億元

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中市警察局第二分局今天宣布破獲博弈水房，初估集團在1個月內，經手洗錢金額逾新台幣2億元，共有8名共犯到案，全案依違反賭博罪及洗錢防制法移請台中地方檢察署偵辦。

市警局第二分局日前接獲線報，指稱陳姓主嫌租用民宅籌組博弈網站洗錢機房，招募年輕人從事洗錢、匯兌等不法情事，立即成立專案小組，報請台中地方檢察署指揮偵辦。

警方調查發現，34歲陳姓主嫌透過網路徵才招募親友加入，利用「高薪、輕鬆、免經驗」號召年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並租用公司帳戶層層轉帳躲避查緝，從中抽成牟利。初步估計集團短短1個月內，經手博弈網站入金、出金洗錢金額逾2億元。

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警方見時機成熟，兵分多路破門同步執行搜索，一舉破獲台中市多處據點，起獲電腦主機8台、手機15支、監視器及隨身碟等關鍵事證，並陸續追查出8名共犯到案，全案依違反賭博罪及洗錢防制法移請台中地方檢察署偵辦。

第二分局分局長周俊銘表示，為遏止經濟金融犯罪，洗錢行為最重可處7年有期徒刑，並沒收洗錢財物及財產上不法利益，呼籲民眾切莫因一時貪念誤入歧途。（編輯：謝雅竹）1130818