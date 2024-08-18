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老翁載廚餘整桶翻落忍惡臭打掃 警：少見老實人

2024/8/18 13:15（8/18 18:23 更新）
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一輛載運廚餘小貨車18日行經南投名竹大橋時，整桶廚餘從車上掉落，灑滿路面，現場散發臭味，駕駛不僅沒離開，還留下來清掃善後。中央社記者蕭博陽南投攝 113年8月18日
一輛載運廚餘小貨車18日行經南投名竹大橋時，整桶廚餘從車上掉落，灑滿路面，現場散發臭味，駕駛不僅沒離開，還留下來清掃善後。中央社記者蕭博陽南投攝 113年8月18日
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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）一輛載運廚餘小貨車今天行經名間鄉與竹山鎮交界的名竹大橋時，整桶廚餘從後車斗掉落，灑滿整個路面，現場散發惡臭味，不過駕駛沒「落跑」留下善後，警方直呼是少見老實人。

66歲曾姓老翁今天駕駛小貨車從名間鄉果園到竹山紫南宮附近「桶仔雞」餐廳收廚餘要回果園施肥，行經省道台3線名竹大橋北向車道時，疑因後車斗門板突然鬆開導致整桶廚餘翻落車道，現場散發濃濃廚餘惡臭味道，車輛行經時，輪胎輾壓更導致廚餘水分噴濺。

不過曾姓老翁沒「落跑」，立刻回家拿竹掃把來打掃，並不顧全身沾滿廚餘，手持簡陋鐵片拾起廚餘放回桶內，轄區南投縣警察局南投分局名間分駐所派員警到場，並以警車封閉外車道管制交通以利曾翁清掃，同時通報交通部公路局中區養護工程分局派水車清潔。

曾姓老翁表示，他載運廚餘要回果園施肥，行駛間後車斗門板突然鬆開，打翻整桶廚餘，他感到非常抱歉；警方指出，依過去處理經驗，大多數當事人會逕自離開現場，留給公部門善後，曾翁是少見的老實人，還會留下來清掃，所幸無造成機車騎士打滑摔倒。（編輯：謝雅竹）1130818

#竹山紫南宮
#名間鄉
#南投縣警察局南投分局
#交通部公路局中區養護工程分局
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