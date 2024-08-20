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前鄉代妻涉賄無罪 嘉縣議員陳文忠當選有效定讞

2024/8/20 18:22
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（中央社記者張榮祥、黃國芳、蔡智明台南20日電）無黨籍嘉義縣議員陳文忠因參選鄉代的妻子及樁腳涉賄被起訴，嘉院判決當選無效；陳文忠上訴，台南高分院考量其妻等人均已無罪確定，今天宣判原判決廢棄。

陳文忠告訴中央社記者，這1年多來，心情因官司十分煎熬，台灣高等法院台南分院下午宣判原判決廢棄，那就是當選有效，還清白，心中的大石也放下，可以繼續服務鄉親，為地方打拚，不負鄉親所託。

陳文忠辯護人、律師王振名表示，陳文忠及其妻子、前新港鄉民代表蔡錦屏，經刑事偵查、審理，均確認未有參與任何賄選犯行，當選無效民事訴訟部分，台南高分院確認其當選有效，陳文忠繼續依法執行民意代表職務，不辜負選民所託。

台南高分院發布的新聞稿指出，羅姓樁腳是否受蔡錦屏請託而買票等陳述內容，前後供述不一，且其內容歧異甚大，可信度有疑慮，難以認為蔡錦屏有請託羅姓樁腳買票行賄事實。

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台南高分院表示，羅姓樁腳於刑事法院審理時，否認蔡錦屏有請託買票事實，刑事法院就蔡錦屏、張姓樁腳2人均已判決無罪確定，也查無其他積極證據，指向陳文忠與蔡錦屏的授意，因此今天宣判原判決廢棄。

陳文忠因2022年參選新港鄉代的妻子蔡錦屏及樁腳涉賄選被起訴，嘉義地檢署對陳文忠提當選無效之訴；嘉義地方法院審理後，認為陳文忠與妻子不僅同住、共設競選服務處、競選財務互通，因此於去年7月19日判當選無效。（編輯：郭諭儒）1130820

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