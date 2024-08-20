花蓮太巴塱豐年祭攤販區發生鬥毆 部落斥污辱祭典

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（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮縣光復鄉太巴塱部落舉辦豐年祭，昨天凌晨1時許攤販區發生鬥毆狀況，快打警力到場勸阻。太巴塱部落聲明指出，遺憾部分攤販無視大會規範及勸導污辱祭典，將加強管理。

民眾拍下鬥毆過程，有人喊著「酒醉鬧事」，之後有黑衣男子打人，其他人見狀也跟上，還有人拿塑膠椅砸，現場混亂，拍攝者喊「快報警」。

鳳林警分局富田派出所19日凌晨接獲通報，太巴塱豐年祭攤販區有打架狀況，立即出動快打警力共5人，到場時僅剩傷者。

警方指出，陸續有部落居民表達不滿，質疑非部落族人為何在周圍擺攤等，為避免再度衝突，警員護送傷者離開現場，涉案的吳姓等3人今天陸續到案說明，全案依聚眾鬥毆等罪嫌函送。

太巴塱部落針對鬥毆事件發表聲明，為避免攤販區影響部落作息，Ilisin（豐年祭）期間要求攤販需於深夜12時前收攤，因某攤販無視規範及勸導，導致遊客深夜過度飲酒，因口角進而發生互毆事件，部落青年糾察隊獲知後報警並到場勸架，卻被酒客捲入糾紛之中。

太巴塱部落指出，對鬥毆事件感到痛心並嚴厲譴責暴力，某攤販無視規範、外來遊客污辱部落祭典，大會將嚴肅、嚴格要求攤販區管理機制，避免事件再度發生。

太巴塱部落呼籲，Ilisin（豐年祭）為部落重大祭儀場合，不該以獵奇的心態參與，遊客到部落務必抱持著尊重、謹慎的態度。（編輯：郭諭儒）1130820