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陸軍43砲指部軍車屏東撞樹 肇因疑駕駛不專心

2024/8/21 09:17
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（中央社記者黃郁菁屏東縣21日電）陸軍八軍團43砲指部1輛中型戰術輪車昨天南下前往恆春執行任務時，在楓港路段發生自撞路樹事故，警方調查肇因疑為方向盤卡住，車上影片外流卻顯示疑駕駛不專心。

陸軍八軍團43砲指部中型戰術輪車昨天在屏東縣枋山鄉台26線3.3公里處撞樹，造成7人受傷。外流影片可見，事故發生前幾秒，駕駛一邊開車，一邊低頭、騰出右手撿拾物品。

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警方調查指出，32歲洪男駕駛軍車沿台26線由北往南行駛，行駛至肇事地點時駕駛疑因方向盤卡住而往右側偏行，撞上省道旁路樹。車斗搭載10名軍人，駕駛酒測值為0，副駕駛座周男及車斗6人受輕微擦挫傷，7人皆送往恆春基督教醫院治療。

陸軍第八軍團指揮部表示，獲報後指派高階幹部前往協處及聯繫家屬，並協請醫院給予最佳醫療照護；另已成立專案小組，全力配合警方調查釐清肇因，後續將持續強化行車安全教育，確維行動安全。（編輯：張雅淨）1130821

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