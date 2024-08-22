本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
2026世界棒球經典賽分組出爐 台灣隊須從資格賽打起
首頁 / 社會

陸軍43砲指部軍用大貨車屏東擦撞機車 8旬騎士傷

2024/8/22 09:37（8/22 09:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陸軍八軍團43砲指部軍用大貨車21日晚間在屏東枋山鄉與機車發生擦撞，82歲的機車騎士頭部有外傷，但意識清楚，無生命危險。（屏東縣政府警察局枋寮分局提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年8月22日
陸軍八軍團43砲指部軍用大貨車21日晚間在屏東枋山鄉與機車發生擦撞，82歲的機車騎士頭部有外傷，但意識清楚，無生命危險。（屏東縣政府警察局枋寮分局提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年8月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）陸軍八軍團43砲指部軍用大貨車昨天晚間於屏東枋山鄉與機車發生擦撞，軍用車上15人未受傷，82歲的機車騎士頭部有外傷，但意識清楚，無生命危險。

屏東縣政府警察局枋寮分局今天告訴中央社記者，21日晚間6時許接獲報案，軍用大貨車在枋山鄉台26線6.1公里南下車道與普重機車發生碰撞，軍用大貨車的車體大，右轉時後方機車未及注意，撞上軍車側身。

枋寮分局表示，43砲指部軍用大貨車由33歲林姓上兵駕駛，車上共15人，軍車駕駛及乘客均無人受傷，酒測值為0；機車騎士受傷，意識清楚由救護車送往醫院救治。騎士仍在醫院，頭部有外傷但意識清楚，等傷勢穩定再訪談。

陸軍第八軍團指揮部表示，軍用大貨車為43砲指部所屬1輛中型戰術輪車，執行任務返營期間與機車發生擦撞，立即協助將民眾送醫治療，相關肇責由警方鑑處。後續將全力配合警方調查，並依軍車保險作業規定辦理後續事宜；另持恆強化官兵行車安全教育及防衛駕駛觀念，確維部隊行動安全。

陸軍八軍團43砲指部1輛中型戰術輪車20日才在枋山鄉台26線3.3公里處撞樹，造成7人輕傷，與21日軍用大貨車與機車擦撞事故，事故地點相隔不到3公里。（編輯：陳政偉）1130822

陸軍八軍團43砲指部軍用大貨車21日晚間在屏東枋山鄉與機車發生擦撞，軍用大貨車車體大，右轉時後方機車未及注意，撞上軍車側身。（屏東縣政府警察局枋寮分局提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年8月22日
陸軍八軍團43砲指部軍用大貨車21日晚間在屏東枋山鄉與機車發生擦撞，軍用大貨車車體大，右轉時後方機車未及注意，撞上軍車側身。（屏東縣政府警察局枋寮分局提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年8月22日
#八軍團
#車禍
#屏東
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：