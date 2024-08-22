陸軍43砲指部軍用大貨車屏東擦撞機車 8旬騎士傷

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（中央社記者黃郁菁屏東縣22日電）陸軍八軍團43砲指部軍用大貨車昨天晚間於屏東枋山鄉與機車發生擦撞，軍用車上15人未受傷，82歲的機車騎士頭部有外傷，但意識清楚，無生命危險。

屏東縣政府警察局枋寮分局今天告訴中央社記者，21日晚間6時許接獲報案，軍用大貨車在枋山鄉台26線6.1公里南下車道與普重機車發生碰撞，軍用大貨車的車體大，右轉時後方機車未及注意，撞上軍車側身。

枋寮分局表示，43砲指部軍用大貨車由33歲林姓上兵駕駛，車上共15人，軍車駕駛及乘客均無人受傷，酒測值為0；機車騎士受傷，意識清楚由救護車送往醫院救治。騎士仍在醫院，頭部有外傷但意識清楚，等傷勢穩定再訪談。

陸軍第八軍團指揮部表示，軍用大貨車為43砲指部所屬1輛中型戰術輪車，執行任務返營期間與機車發生擦撞，立即協助將民眾送醫治療，相關肇責由警方鑑處。後續將全力配合警方調查，並依軍車保險作業規定辦理後續事宜；另持恆強化官兵行車安全教育及防衛駕駛觀念，確維部隊行動安全。

陸軍八軍團43砲指部1輛中型戰術輪車20日才在枋山鄉台26線3.3公里處撞樹，造成7人輕傷，與21日軍用大貨車與機車擦撞事故，事故地點相隔不到3公里。（編輯：陳政偉）1130822