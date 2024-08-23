台智光弊案首開庭 北市議員陳重文否認圖利

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（中央社記者林長順台北23日電）國民黨北市議員陳重文涉及台智光弊案被依貪污治罪條例圖利等罪起訴，台北地方法院今天首度開庭。陳重文否認涉犯圖利罪，坦承部分偽造文書、資本不實罪，訊後還押台北看守所。

陳重文於庭中表示，市議員質詢的方式主要就是向局處索資，索資是平常就在做的事，並非為了某個案件。

公訴檢察官指出，別的議員沒有成立自己的公司圖利，請陳重文不要把別人扯進來。

陳重文委任律師則請法官考量陳重文坦承部分犯行，給予從輕量刑，同時審酌陳重文被羈押禁見5個月，導致舉證不利也無法檢視相關帳務資料，希望法官給予代替羈押禁見的強制處分。

不過，法官表示，不如快速進入審理程序來得好。

檢方起訴指出，陳重文透由立錡雲端公司承接台智光相關採購案件，並於去年4月至6月間利用職權施壓台北市社會局，委請台智光公司就社會局下轄各公托中心辦理監視器系統雲端建置案，再發包給友人名下維礦公司履約，圖得不法利益新台幣321萬餘元。

台北地檢署依貪污治罪條例圖利罪、違反公司法的資本不實、刑法行使偽造文書罪、使公務員登載不實以及業務侵占等罪起訴陳重文等4人。北檢將羈押中的陳重文移審北院，北院於7月19日裁定繼續羈押禁見3個月。

此外，台智光母公司台通公司董事長李慶煌之子兼特助李嘉豪被查出在台通公司實施庫藏股及因此案被搜索時內線交易買賣股票，北檢依證交法內線交易罪起訴李嘉豪等3人。（編輯：戴光育）1130823