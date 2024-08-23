北市議員陳重文涉貪遭起訴 北院首度開庭
2024/8/23 11:59
（中央社記者林長順台北23日電）北檢偵辦北市議員陳重文涉圖利案，另查出台通公司董事長李慶煌之子李嘉豪涉內線交易，依貪污等罪起訴陳重文、李嘉豪等人。北院今天首度開庭，先後傳喚陳重文、李嘉豪等人。
台北地方法院上午將傳喚李嘉豪、台通公司經理石富宇、陳重文妻子白惠萍、大嘉公司負責人陳洛麟；下午傳喚立錡雲端公司負責人康立錡、台通光電公司董事陳玉玲，並提訊在押的陳重文到庭。
檢方起訴指出，陳重文（國民黨台北市議員）透過由立錡雲端公司承接台智光相關採購案件，並於去年4月至6月間利用職權施壓台北市社會局，委請台智光公司就社會局下轄各公托中心辦理監視器系統雲端建置案，再發包給友人名下維礦公司履約，圖得不法利益新台幣321萬餘元。
台北地檢署依貪污治罪條例圖利罪、違反公司法的資本不實、刑法行使偽造文書罪、使公務員登載不實及業務侵占等罪起訴陳重文、白惠萍、陳洛麟、康立錡等4人。北檢將羈押中的陳重文移審北院，北院7月19日裁定繼續羈押禁見3個月。
此外，台智光母公司台通公司董事長李慶煌之子兼特助李嘉豪，被查出在台通公司實施庫藏股及因本案被搜索時內線交易買賣股票，北檢依證交法內線交易罪起訴李嘉豪、石富宇、陳玉玲。在押的李嘉豪經移審，法官命以1000萬元交保。（編輯：李錫璋）1130823
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