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新北警用千萬「冥鈔」逮車手 連2起攔阻詐騙匯款

2024/8/23 20:55（8/23 21:11 更新）
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新北市土城區蔡姓婦人聽信詐騙集團保證高獲利等話術，下載某投資公司APP購買股票，陸續交付新台幣810萬元現金，才驚覺可能遭詐騙。土城警分局員警準備1000萬的「冥鈔」包裝成「冥鈔磚」，授意蔡婦配合面交，並趁機逮捕18歲車手孫姓嫌犯。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年8月23日
新北市土城區蔡姓婦人聽信詐騙集團保證高獲利等話術，下載某投資公司APP購買股票，陸續交付新台幣810萬元現金，才驚覺可能遭詐騙。土城警分局員警準備1000萬的「冥鈔」包裝成「冥鈔磚」，授意蔡婦配合面交，並趁機逮捕18歲車手孫姓嫌犯。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年8月23日
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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北警方指出，土城警分局員警陪同被害人面交1000萬「冥鈔磚」，趁機逮捕車手送辦；海山警分局接獲金融機構通報，順利攔阻2起詐騙匯款，保住民眾血汗錢。

土城警分局今天發布新聞表示，蔡姓婦人報案指稱詐騙集團利用保證高獲利等話術，吸引被害人下載某投資公司APP（應用程式），藉以下單購買投顧推薦的股票。蔡婦不疑有他，陸續幾次面交並交付共新台幣810萬元現金，最後才驚覺可能遭詐騙。

警方指出，查看蔡婦與詐騙集團對話內容，發現詐團利用被害人愛子心切心情，建議被害人提高投資金額至新台幣1000萬元，宣稱高額獲利後就能夠幫小孩買房，讓被害人遭情緒勒索掉入陷阱。

員警隨後陪同蔡婦前往面交地點，並準備1000萬的「冥鈔」包裝成「冥鈔磚」，授意被害人配合面交，等車手取款時突襲，成功逮捕18歲的車手孫姓嫌犯，查扣相關贓證物，全案依詐欺及洗錢防制法移送偵辦。

另外，海山警分局今天以新聞稿表示，埔墘派出所21日接獲金融機構通報有民眾疑遭詐騙欲匯款鉅款，員警到場了解，王姓男子指稱老家修繕需提領100萬元作為工程款，但對於修繕細節與承包商卻支吾其詞。員警見狀，說明常見的詐騙手法，順利攔阻被害人不被騙。

海山警分局指出，江翠派出所也接獲郵局通報，發現林姓女子遭交友詐騙欲匯款37萬元至陌生友人帳戶，所幸經勸說溝通後，避免林女財物損失。（編輯：戴光育）1130823

新北市政府警察局土城分局23日表示，蔡姓婦人報案指遭到「假投資真詐騙」，警方陪同蔡婦前往面交地點，等車手取款時突襲，成功逮捕18歲車手孫嫌，全案依詐欺及洗錢防制法移送偵辦。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年8月23日
新北市政府警察局土城分局23日表示，蔡姓婦人報案指遭到「假投資真詐騙」，警方陪同蔡婦前往面交地點，等車手取款時突襲，成功逮捕18歲車手孫嫌，全案依詐欺及洗錢防制法移送偵辦。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年8月23日
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