高雄霖園醫院涉聘無資格人員詐健保 5人遭判刑

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（中央社記者張已亷高雄28日電）高雄霖園醫院涉聘無醫師或護理師資格莊姓男子等5人，以虛偽記載等方式，10年間詐領健保逾千萬元。經雄院審理，莊男等5人遭依違反醫師法等罪，處6月至1年8月不等徒刑，均緩刑，可上訴。

高雄地方法院判決書指出，無合格醫師資格的莊男等4人分別自民國100年至109年間，以虛偽記載等方式申報病房費共計1796萬多元；無護理人員資格的李姓女子則申報護理費162萬多元。

法官考量被告5人均僅為霖園醫院受雇員工，且未參與朋分霖園醫院所詐領健保費用，審酌5人坦承違反醫師法及業務登載不實文書等犯行，尚有悔意，依非法執行醫療業務罪處莊姓、方姓、邱姓、黃姓等4人，8月至1年8月不等徒刑，另依詐欺取財罪處李女6月徒刑，得易科罰金，5人均獲緩刑。

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全案起因高雄林園區霖園醫院吳姓院長自民國100年1月起先後聘雇無合法醫師資格的莊姓、方姓、邱姓、黃姓男子等4人擔任院內醫療秘書，並指示在夜間值班期間為住院病患診療開藥，再持其他醫師職章在醫囑跟病歷上蓋章，藉此向健保署虛報健保住院醫療費用。

另外，吳姓院長還聘雇未具護理人員資格的李姓女子擔任護理師照顧病患，且李女還執行醫囑給患者口服用藥或點滴，院方再持不實資料向健保署虛報健保住院醫療費用。案經高雄地檢署偵結，依違反醫師法、詐欺等罪嫌起訴吳姓院長及莊男等人。（編輯：李亨山）1131028