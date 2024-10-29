詐團車手假扮虛擬幣商出面取款 台中警逮人送辦

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（中央社記者蘇木春台中29日電）台中警方日前接獲蘇男報案稱，在網路認識自稱虛擬貨幣幣商，稱可投資獲取高報酬，投入新台幣10萬元後無法出金發現遭詐，警方與蘇男合作誘出取款車手楊男逮人，詢後依法送辦。

台中市警局霧峰分局今天表示，四德派出所日前接獲55歲蘇姓男子報案稱，他於社群軟體LINE上，收到投資廣告點擊連結後，與自稱虛擬貨幣幣商的公司營業員成為LINE好友，對方介紹加入投資網站，並約定4日面交投資所需儲值金。

蘇男當天將10萬元交付後，對方稱已陸續獲取高額報酬，並聲稱再儲值金額，就可獲得更多報酬，但事後蘇男欲取回報酬未果，才發現自己遭詐向警方報案。

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警方調查後發現，涉案的詐騙集團持續要求被害人面交儲值金，便與蘇男合作，由蘇男與詐團約定16日中午，前往霧峰區四德路1家便利商店前面交款項，待假扮「幣商」的詐團車手30歲楊男出面取款，立即上前將他逮捕並查扣現金等證物。

警方偵辦時，詢問楊男虛擬貨幣種類、交易方式及術語，楊男皆不甚了解，讓警方感嘆詐騙車手學淺技薄，卻假扮「幣商」詐取民眾金錢。警方全案詢問後，依詐欺罪嫌將楊男移送台中地檢署偵辦。（編輯：李淑華）1131029