恒泰豐經營權爭議 林禮宏告韓家宸、楊炳坤侵占

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（中央社記者林長順台北30日電）中國華北地區鼎泰豐陷經營權之爭。恒泰豐新任董事長林禮宏今天到台北地檢署，按鈴控告原董事長韓家宸、總經理楊炳坤涉犯刑法侵占及背信罪，由內勤檢察官受理偵辦。

北京鼎泰豐在今年8月底宣布10月底前結束華北14家門市（含廈門1家）的經營。北京恒泰豐唯一股東北京巨人公司22日在台北召開臨時股東會，宣布撤換恒泰豐董事長韓家宸職務，由林禮宏接任恒泰豐董事長，並稱將持續經營華北地區鼎泰豐餐廳。

林禮宏上午在律師等人陪同下到台北地檢署，按鈴控告韓家宸、楊炳坤涉犯刑法侵占及背信罪。

林禮宏指出，恒泰豐公司原本由韓家宸及楊炳坤於中國華北地區負責業務，北京巨人公司指派恒泰豐新任團隊積極處理後續經營事項，但韓家宸拒絕交接所有財產、印章、帳簿及文件等資料。

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他表示，新任團隊曾於10月22日及25日2次發函告知，將於10月23日及28日前往之前恒泰豐公司的所在地進行交接，但新任團隊抵達該處，韓家宸及楊炳坤卻拒絕開門而無法進入辦公處所，更無法進行交接。

恒泰豐新任團隊表示，相關財務、人事、租金、設備等，均亟待恒泰豐公司新任董事繼續處理，韓家宸非但侵占相關物品，也已違背身為董事長及董事為恒泰豐公司處理事務時應有的忠實及善良管理人注意義務，並造成恒泰豐公司及北京巨人公司巨大損失，相關行為已涉犯刑法侵占及背信罪嫌。（編輯：李錫璋）1131030