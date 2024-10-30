22年前后豐大橋命案再審 王淇政洪世緯3度獲判無罪

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（中央社記者蘇木春台中30日電）22年前安親班教師陳琪瑄在后豐大橋墜橋命案，男友王淇政與友人洪世緯被判殺人定讞；經再審與更審後，台中高分院今天更二審仍判2人無罪，全案可上訴。今天也是2人第3次獲判無罪。

台灣高等法院台中分院今天更二審宣判，王淇政、洪世緯等人都到庭聽判，委任律師與許多聲援民眾也都到場；審判長當庭宣判，王淇政、洪世緯等2人無罪，可上訴。

台中高分院今天發布新聞稿表示，合議庭審理時，經鑑定陳琪瑄墜橋位置，結果顯示若死者是遭王淇政等2人合力將陳女抬擲墜橋，因墜落初始擺盪慣性，無法墜落於陳屍位置，且陳女若遭抬擲丟下橋，勢必激烈掙扎、抵抗，但經鑑定未發現陳女身上有何遭人指壓、手抓痕跡，研判無人拉扯造成傷害。

合議庭也認為，王姓證人在本案偵、審期間，經過多次作證證述內容前後差異極大，互有矛盾，且部分內容存有嚴重瑕疵而難採信。此外，洪世緯為王淇政與陳女要談分手事宜的局外人，無有任何利益可圖，難認有參與共同殺害陳女動機。

合議庭指出，檢察官起訴雖提出多名證人等不利於王淇政2人的供述證據，但經審理結果認為，不應偏重各證人前後非屬一致，且顯有瑕疵供述證據，而忽略其他非供述證據所呈現客觀事證。

基於「無罪推定」、「罪證有疑，利歸被告」原則，認為對王淇政2人論罪科刑，尚有未合，台中高分院更二審今天宣判，原判決撤銷，並為其2人無罪諭知，可上訴。

檢方起訴書指控，王淇政於民國91年12月7日凌晨1時許，在台中市后里區后豐大橋上，因不滿女友陳琪瑄提分手，與友人洪世緯共同抱住陳女抬至大橋護欄外，鬆手致陳女墜橋死亡。

王淇政被依殺人罪判處有期徒刑15年、洪世緯12年6月徒刑定讞，2人入監服刑。

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案經最高法院民國107年自為裁定開始再審，並停止執行刑罰，發回台中高分院審理。台中高分院再審認為，不能排除陳女自行攀爬大橋護欄可能性，也無確切證據證明陳女是由被告2人合力抬擲墜橋死亡，108年底改判2人無罪。

經台中高分檢提起上訴，最高法院認為，案件再審有多項違誤，109年5月撤銷再審判決，發回更審。台中高分院111年底更一審仍判2人無罪，檢方不服再上訴，最高法院去年3月間撤銷再更一審無罪判決，發回再更審。（編輯：陳仁華）1131030