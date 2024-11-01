吳子嘉指BNT疫苗採購有弊 一審判賠蘇貞昌90萬元

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（中央社記者林長順台北1日電）媒體人吳子嘉去年指稱政府採購BNT疫苗貪污1億美元等，前行政院長蘇貞昌提起民事訴訟，求償1000萬元。台北地方法院今天判決吳子嘉須賠償蘇貞昌新台幣90萬元，可上訴。

另外，行政院政務委員、前衛福部長陳時中也提起民事訴訟，向吳子嘉求償1000萬元，北院今年7月間判決吳子嘉應賠償陳時中300萬元，可上訴。

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吳子嘉去年5月20日在網路直播節目中，提及「蘇貞昌政府、陳時中部長A了1億美金」及「後來把這個合約變成封存30年不准看……，就是白白貪污的將近30億台幣」等言論。

蘇貞昌、陳時中委託律師到台北地檢署提告吳子嘉加重誹謗，並提起民事訴訟，各求償1000萬元。北檢認定吳子嘉未善盡查證義務，8月間依加重誹謗罪起訴吳子嘉。（編輯：戴光育）1131101