台中童騎單車過斑馬線遭撞亡 目擊學童校方安排輔導

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中國小學生11歲黃姓男童昨天騎單車行經路口斑馬線時，發生交通事故傷重不治；男童就讀學校今天啟動班級輔導，校方也找到同行目擊學童，請輔導老師介入輔導，降低心理衝擊。

台中11歲黃姓男童昨天下午騎單車行經北屯區某路口斑馬線時，先遭機車擦撞，男童倒地後遭後方休旅車輾過，送醫不治。

男童就讀學校，校方今天向校內學生宣導交通安全並告知學生們有此意外。校方指出，在事故中罹難學生，平時乖巧、人緣極佳，今天會對當事學生班級啟動進班輔導，安撫學生心情。

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昨天事發時，傳出有同行學生目擊意外，校方低調了解後證實，並且在今天掌握到此名同行學生身分，此學生今天有到校上學，校方已請學校專任輔導老師協助陪伴及輔導。

目前學生情緒還算穩定，因目擊學生與在事故中身亡學生平時常結伴同行、感情良好，顧及學生所受衝擊，輔導老師先以陪伴及輔導優先，盼能降低學生心理衝擊；校方也發安心輔導的信件給家長，讓家長了解意外及學校輔導措施，並適時輔導子女。（編輯：陳仁華）1131104