本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案沈慶京提抗告遭駁回 延長羈押確定
首頁 / 社會

議員引中國片籲有感反詐宣導 侯友宜：用故事較有感

2024/11/6 16:03（11/6 16:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市議會6日進行市政總質詢，有議員以電影「孤注一擲」內容質詢，呼籲政府反詐騙宣傳方式可以更靈活、更有感，希望多一個人觀賞電影，少一個人受騙。中央社記者王鴻國攝 113年11月6日
新北市議會6日進行市政總質詢，有議員以電影「孤注一擲」內容質詢，呼籲政府反詐騙宣傳方式可以更靈活、更有感，希望多一個人觀賞電影，少一個人受騙。中央社記者王鴻國攝 113年11月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北6日電）政府積極打詐，議員拿中國影片質詢，希望政府能用講故事的方式來推有感反詐宣導；市長侯友宜說，這部片他看了兩次，用故事及真人拍出的影片會比較有感，一起來反詐騙。

新北市議會市政總質詢，國民黨議員白珮茹以中國影片「孤注一擲」內容來質詢，她表示，這雖是中國官方的反詐影片，但得到了很多各界的迴響，希望多一個人觀賞電影，少一個人受騙。

她表示，電影的對白就是「貪心和不甘心」讓人陷入了這個騙局，電影海報上的這兩個主題簡單明瞭，讓人沒有負擔，又想一探究竟，深入詐騙產業血腥且激昂的真實演出，也確實達到了宣傳的效果。

她表示，要宣傳反詐騙，就要知道他們怎麼騙，才不會被騙，為什麼會上當？就是人性的貪婪。所以詐騙的個案件數跟金額一直節節升高，其實跟治安也沒什麼關係，就是人性的貪婪才會掉入這個騙局。

她呼籲政府在反詐騙的宣傳方式可以更靈活。因為大家喜歡聽故事，即便這個詐騙情節是個鬼故事，鬼故事大家也很喜歡聽，想看怎麼遇到鬼的，包括警察局、文化局、新聞局及中央文化部，都應該多支持這樣影片的拍攝，不要說藝人劉德華唱歌就抹紅。

侯友宜表示，這部片「我看了兩次」，內容不僅是騙錢，還是擄人勒贖的，利用民眾的不甘心、貪心騙到科技園區裡面並控制起來，再慢慢地壓榨，這才是最恐怖。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他表示，變成擄人勒贖後，想要營救都很難。宣導過程當中，光靠警察是不夠的。用故事型、真人拍出來的影片比較讓人有感，他也看了類似影片「消失的國界」，讓人看了會感同身受，就會提醒自己親朋好友不要被騙，這個是一個很好全民運動，大家一起來反詐騙。

警察局長廖訓誠表示，現在反詐宣導也是用真實的案例，把案例轉化成講故事的宣導方式，希望打動民眾，達到宣導的效果。（編輯：李淑華）1131106

侯友宜
議員質疑淡海輕軌太慢 侯友宜：時速將提至60公里噪音車擾人 新北將展開「靖音專案」取締
廖訓誠
議員指婦幼隊人少最血汗 新北警：和分局協同辦案新北新設19處不停讓行人科技執法 自動偵測錄影
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：