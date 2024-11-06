京華城案 檢廉傳喚蔡壁如、張哲揚作證

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）台北地檢署偵辦京華城案，為釐清容積率決策過程，今天指揮廉政署以證人身分通知前台北市長辦公室主任蔡壁如、前民眾黨秘書長張哲揚說明，下午移送北檢複訊。

北檢偵辦京華城案，8月底起陸續發動數波搜索約談，聲押前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、前鼎越開發公司董事長朱亞虎及前台北市長辦公室主任李文宗等7人獲准。

在押期屆滿前，北檢10月底先後聲請延押柯文哲等人，並聲請具保停押吳順民。台北地方法院已裁定應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲延押2個月，吳順民以新台幣500萬元交保。

檢察官為釐清柯文哲涉圖利京華城的案情、容積率決策過程，以及是否有其他公務員涉嫌施壓，今天指揮廉政署以證人身分通知曾任台北市長辦公室主任的現任台中市政府市政顧問蔡壁如，以及曾任京華城都審會外部都審委員的前民眾黨秘書長張哲揚。

蔡壁如、張哲揚今天下午移送北檢複訊時，面對大批媒體詢問，蔡壁如不發一語，張哲揚則雙手合十說「謝謝」。

檢廉掌握，民進黨台北市議員洪健益日前於政論節目指蔡壁如是「京華城的隱藏版人物」，並提及蔡壁如曾接獲朱亞虎的手寫信，也曾下手諭提到京華城陳情人要見林洲民（時任都發局長）；蔡壁如當時則回應，她依法辦理，若有明確證據請交給檢方。

此外，檢廉也掌握，民進黨台北市議員簡舒培在政論節目表示，張哲揚於柯市府時期官運亨通，從交工處長、交通局主任秘書、交通局長到市府秘書長，擔任外部都審委員時，在京華城都審會中讓沈慶京期許的容積率通過都審。（編輯：李錫璋）1131106