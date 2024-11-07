館長陳之漢罵吳宗憲遭判刊登判決要旨 最高法院發回

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北7日電）「館長」陳之漢直播時辱罵藝人吳宗憲，遭判賠80萬元確定；高院更一審就道歉啟事部分，判陳男在臉書及YouTube刊登判決要旨，最高法院日前廢棄更一審判決，發回更審。

最高法院指出，更一審判陳之漢須在臉書（Facebook）粉絲專頁及YouTube頻道公開並連續3日刊登判決要旨內容，涉及陳之漢的表意自由，因此廢棄原判決，發回更審。

全案起於，民國108年8月8日晚間，陳之漢在YouTube個人頻道直播討論網紅文化；吳宗憲認為陳之漢在直播中多次以髒話辱罵他，提起民、刑事訴訟。

刑事部分，台北地方法院審酌陳之漢認罪，判拘役58天，得易科罰金，緩刑2年，須向公庫支付新台幣10萬元及2年內不罵吳宗憲，因未上訴已確定。

民事部分，一審台北地院判決陳之漢須賠償吳宗憲80萬元，並刊登道歉聲明，陳之漢提起上訴；二審台灣高等法院駁回上訴，陳男再上訴，最高法院認為二審判賠80萬元的部分並無違法，駁回上訴確定。

刊登道歉聲明部分，最高法院依憲法法庭111年憲判字第2號判決強制道歉違憲的意旨，廢棄發回高等法院更審。

高院更一審依職權改定回復名譽方式，判決陳之漢在YouTube頻道及臉書粉絲專頁刊登判決要旨內容。陳男不服判決，再提起上訴，最高法院廢棄更一審判決，發回高院更審。（編輯：蕭博文）1131107