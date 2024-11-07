高雄民宅火警4死1傷疑大門口引燃 初步排除縱火

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）高雄三民區1處民宅今天凌晨發生火警，董姓父子和董男兄長、董妻乾姊命喪火窟，董妻仍在急救，共造成4死1傷。檢方勘驗起火點疑在1樓門口附近，初步排除人為縱火可能。

高雄市政府消防局火調人員上午偕同高雄地檢署檢察官入內勘驗，初步推論起火點疑在靠近1樓鐵捲門位置，並發現被燒到剩骨架的電動單車和機車，但起火原因是否與電動單車有關，仍待消防局火調科進一步鑑定，初步排除人為縱火可能。

警消也發現，民宅3樓鐵窗疑被綁住，由於董妻的乾姊許姓女子和董男兄長被燒成焦屍，鐵窗是否影響逃生也待釐清。

高雄地檢署檢察官下午會同法醫前往高雄市立殯儀館相驗已被燒到碳化的遺體，檢方因此採驗許女家屬指認身分，家屬表情哀戚，但檢方和家屬面對媒體均不發一語。

警方調查，這間透天3樓是由董姓夫妻承租，61歲董男平時從事水電工作，其55歲王姓妻子則在環保局擔任清潔隊員，夫妻倆的17歲兒子則未繼續升學，跟著父親學習水電技術，屋主據悉則剛好出國，不料深夜的一場火警，讓一家人就此天人永隔。

這起火警發生在凌晨0時38分，高市消防局獲報出動22車50人前往灌救，轄區三民二警分局鼎金所巡邏警力及快打警力到場疏導管制。因火勢猛烈，消防隊3時40分終於將火勢撲滅，初步研判火勢疑似由大樓住宅1樓內部、延燒家具雜物至2、3樓。

三民二分局指出，救災人員先在2樓救出董姓夫妻，2人分別送高雄榮民總醫院及高雄醫學大學附設中和紀念醫院搶救，但董男仍於上午近11時宣告不治。

此外，救災人員也在3樓尋獲3人，其中董男兄長和許女已明顯死亡，未送醫；董男兒子經送醫搶救宣告不治。火警共造成4死1重傷。（編輯：吳協昌）1131107