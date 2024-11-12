北市警民合作查獲毒駕男 支援警車遭騎士撞損

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（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市32歲鄒姓男子昨晚騎車恍神，警方接獲目擊民眾通報，立即騎車緊追至懷恩隧道攔查，發現鄒男鼻部有毒品愷他命粉末。隨後支援警車到場卻遭後方騎士碰撞，成意外插曲。

台北市警察局文山第一分局今晚發布新聞稿表示，轄下復興派出所員警昨晚7時許執行巡邏勤務，行經木柵路和辛亥路口時，有熱心民眾攔停告知1名機車騎士狀況有異、疑似酒駕，復興派出所副所長李官派及員警張嘉訓立即騎車跟隨。

2警騎車至懷恩隧道時，發現遭通報的男騎士車輛異常搖晃不穩，2警一路緊隨鳴笛和呼喊，但男騎士都沒有反應、持續前行，2警便趨前攔停，發現騎士鄒男精神恍惚、眼神呆滯，且其鼻部有殘留不明粉末，經檢驗確認後為毒品愷他命陽性反應，隨即通報需支援警力。

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由於案發時間正值下班尖峰時段車潮大，支援巡邏警車全程開啟警示燈趕赴現場支援，不料過程中，1名卓姓男騎士撞上警車後方，造成車輛玻璃破裂，卓男供稱因送完貨疲勞駕駛打瞌睡才釀禍，隨後警方協助將卓男送萬芳醫院治療，成為此案意外插曲。

全案警詢後將鄒男依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台北地檢署偵辦，警方除製作觀測紀錄表附卷備查外，也依道路交通管理處罰條例製單舉發。（編輯：李錫璋）1131112