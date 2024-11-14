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綠島貨櫃種大麻 台東警逮3嫌擴大調查如何回銷台灣

2024/11/14 11:29（11/14 12:00 更新）
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（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東警調跨海查獲大麻栽種場。江姓主嫌等3犯嫌事先前往綠島開店拉近居民關係，再利用貨櫃屋種大麻，避免電費暴增遭疑還自備發電機，警調擴大調查如何將大麻回銷台灣本島。

台東縣警察局刑警大隊今天上午召開記者會，現場放置查獲的53株大麻、吸食器、加濕器、烘乾機及大麻成品。

刑大隊長葉明鐘表示，台東縣警察局刑警大隊日前接獲線報，在綠島地區疑有栽種大麻，旋即與法務部調查局台東縣調查站、海巡署艦隊分署第15海巡隊及南投縣警察局刑警大隊等單位共組專案小組，報請台東地檢署指揮偵辦。

他表示，專案小組經1個多月偵查發現，犯嫌為規避警方查緝，利用離島偏遠地區放置貨櫃屋及栽種器具栽種大麻以牟取暴利；另外，為免電費暴增異常，也購置數部發電機自行發電。

專案小組見時機成熟於11日持檢察官核發拘票於台中市等地拘提江姓主嫌等3人到案，也在綠島同步執行搜索行動，當場查獲大麻活株28株、乾燥大麻成株25株、大麻粉末、大麻殘渣、吸食器、電子磅秤、發電機、燈具、霧化機（加濕器）、烘乾機、除濕器等大批證物，全案詢問後依違反毒品危害防制條例移送台東地檢署偵辦，江姓主嫌經台東地方法院裁定羈押禁見。

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葉明鐘表示，江姓主嫌為拉近與當地居民關係，幾年前先前往綠島開店；專案小組將深入調查這集團在綠島種大麻時間、數量，以及如何回銷台灣本島。

台東縣警察局表示，毒品問題危害國人身心健康甚鉅，嚴重影響社會治安；行政院長卓榮泰於11月12日治安會報中指示，針對新興毒品犯罪加強打擊，台東縣警察局長梁東山呼籲民眾切勿以身試法，警察局為貫徹政府對毒品「零容忍」態度，將持續強力掃蕩製造或販毒集團，精準溯源斷根，禁絕毒品對國人危害。（編輯：陳仁華）1131114

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