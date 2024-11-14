政治獻金案 北檢約談民眾黨財務長梁秀菊作證

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北14日電）北檢偵辦柯文哲政治獻金案，查出柯文哲、前競總辦公室主任李文宗等人，涉嫌以木可公司侵占政治獻金。檢察官今天以證人身分約談民眾黨財務長梁秀菊，訊後請回。

另外，台北地檢署日前向台北地方法院聲請扣押木可公司相關帳戶新台幣3883萬7712元，已獲法院裁准。

監察院公布2024總統候選人申報的會計報告書，外界質疑柯文哲在總統大選政治獻金申報不實，有大筆競選支出流向木可公關公司。北檢8月間主動分案偵辦，並指揮調查局北機站兵分7路搜索木可公司等地。

檢調約談會計師端木正、李文宗、李文娟兄妹等人，檢察官訊後諭令端木正、李文娟各100萬元、150萬元交保，木可公司助理何璦廷50萬元交保。李文宗請回。

檢調過濾相關卷證後，認為李文宗涉嫌重大，9月3日改以被告身分傳呼李文宗到案，檢察官訊後諭令李文宗以200萬元交保，並限制出境、出海及電子監控。不過，李文宗於9月底另涉京華城案遭聲押禁見獲准。

檢調進一步追查，查出柯文哲與李文宗涉嫌以木可公司侵占政治獻金款項，檢察官為保全證據，日前向台北地方法院聲請扣押木可公司相關銀行帳戶獲准，合計3883萬7712元，以確保將來法院諭知沒收犯罪所得後的追徵。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為釐清案件細節，檢調昨天提訊柯文哲，晚間還押台北看守所，並於今天上午以證人身分約談梁秀菊，了解總統大選期間，民眾黨黨部與柯文哲競選總部的財務分工。

另外，媒體日前報導，曾任北市府主計處長的梁秀菊到民眾黨擔任黨部財務長後，管錢嚴謹也會嚴格要求單據，所以柯文哲找李文宗擔任競總財務長，另成立木可公司為「黨營事業」。檢察官今天也就此詢問相關細節，訊後請回。（編輯：方沛清）1131114