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苗栗少女疑遭騙至緬甸 求救母「不要放棄救我」

2024/11/16 16:34
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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣16日電）苗栗縣泰安鄉18歲秋姓少女疑遭誘騙到泰國再轉移至緬甸，傳訊家人求救「不要放棄救我」，8日又傳回「50萬美金，他們才放人」後失聯；秋母已報警並向外界求助。

秋女母親今天接受媒體訪問表示，女兒聽信同學介紹前往泰國，以為「背黃金回來，有新台幣60萬元酬勞」，10月25日晚間自行搭機出國，隔天傳訊「已經到泰國」後失去聯繫，家人查詢手機門號定位，卻顯示女兒的位置在緬甸的克倫邦。

秋女曾透過網路通訊傳送照片、訊息給家人，回報她在新泰昌交克園區或勝天集團等資訊，後續又傳「有甚麼辦法我能回去」及「現在唯一的辦法就是買我回去」與「不然就是50萬美金，他們才放人」等求助訊息，8日再傳「我中風了」及「不要放棄救我」等訊息後就失去聯絡。

秋女母親表示，後來發現女兒可能落入詐騙集團手中，有傳訊提醒「快點走」，但即使在台灣報警已來不及，因為女兒可能被押上車了。

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秋女母親指出，目前已尋求立法委員、外交部幫忙，甚至也向中國領事館求助，但回覆訊息都是「再等一下」，連日來難以成眠、吃不下飯，希望透過媒體力量請求社會大眾協助，讓女兒早日回家。

苗栗縣警察局大湖分局偵查隊代理副隊長陳智欽表示，10月26日已受理家屬報案秋女疑遭人蛇集團拐騙至泰國案件，已掌握相關資訊，並積極與外交部、移民署聯繫，目前尚無秋女入境紀錄，除追查人蛇集團成員外，也將提供家屬必要協助。（編輯：張銘坤）1131116

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