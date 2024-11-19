苗縣頭份市老婦橫越馬路 遭自小客撞擊送醫不治
2024/11/19 11:28（11/19 11:56 更新）
（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣75歲黃姓老婦今天清晨徒步外出，橫越頭份市銀河路時，遭自小客車撞擊，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救不治；自小客車鍾姓駕駛酒測值為零，案由警方調查中。
苗栗縣消防局指出，清晨5時許接獲民眾通報頭份市銀河路發生汽車與行人車禍事故，隨即派遣頭份消防分隊人車趕往查看，抵達現場發現1名老婦人全身多處骨折，無呼吸脈搏，救護人員立即執行CPR，予以頸圈及長背板固定，送往為恭醫院。
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苗栗縣警察局頭份分局副分局長吳國偉表示，經調查為鍾姓男子（20歲）駕駛自小客車，行經銀河路南往北方向行駛，不慎撞上由西往東橫越馬路的黃姓老婦人，造成黃婦送醫不治。
警方指出，鍾男經檢測酒測值為零，呼籲清晨及夜間、天色昏暗時，汽車駕駛人應特別注意車前狀況，並小心慢行；高齡年長者清晨及夜間外出時，最好穿著亮色系衣物，防止交通事故發生。（編輯：方沛清）1131119
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