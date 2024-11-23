宜蘭五結聯結車與自小客相撞 釀3死2傷

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（中央社記者王朝鈺宜蘭23日電）宜蘭縣五結鄉五結中路三段今天凌晨2時許發生聯結車與自小客車相撞事故，自小客車內共有5人受傷，其中包含駕駛在內，3人到院前已失去生命徵象，經急救後被宣告不治。

宜蘭縣消防局今天凌晨2時52分獲報後，派遣羅東、五結、廣興消防分隊前往救援，消防救護人員抵達發現是聯結車與自小客車相撞，自小客車內年約50歲男性駕駛受困車內，經搶救後於凌晨3時25分脫困。

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現場共有5名傷者，都是自小客車內人員，駕駛被救出時意識不清，送醫途中失去呼吸、心跳，另後座乘客39歲林姓男子及年約30歲女子也失去生命徵象，3人經送醫急救後被宣告不治。

位於副駕駛座的34歲銀姓女子右下腹部疼痛，但意識清楚；後座乘客35歲邱姓男子左肩疑似骨折，但意識清楚，2人均送往羅東聖母醫院治療。車禍確切肇事原因，有待警方調查。（編輯：戴光育）1131123