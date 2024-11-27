下水道工程涉弊 竹縣：若判有罪向廠商究責求償

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）竹檢偵辦下水道工程案，竹縣府林姓約僱員涉放水施作廠商，廠商未依規完成鋼軌樁工程未促改善，將林男與廠商共14人起訴，縣府說，若判決有罪將追究廠商行政責任及要求賠償。

新竹地檢署起訴書指出，新竹縣政府工務處下水道科林姓約僱員從94年3月10起受僱，負責辦理污水下水道系統工程採購案的開標、審標、履約管理、估驗計價審查、驗收及請款等業務，為具有法定職務權限的公務員。

檢方表示，林姓約僱員未遵規定進行工程施工監督、驗收結算等，違背政府採購法及公共工程施工品質管理作業要點相關規定，涉圖利2家廠商導致國庫受損，影響施工安全，將林姓約僱員與盧姓廠商等共14人起訴。

起訴書指出，其中林姓約僱員、盧姓廠商2名在押被告在今年11月21日移審後，均經法院裁定繼續羈押禁見。

對此，新竹縣政府透過文字表示，有關新竹地檢署起訴新竹縣污水下水道工程相關廠商、監造及承辦人案，此案在今年7月受廉政署搜索調查以來，縣府均配合相關調查工作。

新竹縣府指出，目前尚待審理判決，縣府尊重司法，待法院釐清真相，勿枉勿縱，內部也將先與政風單位研議精進預防作為。

針對後續處理，新竹縣府表示，案件若判決有罪，將針對廠商追究相關行政責任並列為拒絕往來廠商，縣府所受損失也將要求廠商賠償及追回相關款項。（編輯：戴光育）1131127