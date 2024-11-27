視察第11波安居緝毒 卓榮泰：喪屍煙彈列2級毒品

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）警政署執行第11波安居緝毒專案並於今天公布成果，行政院長卓榮泰指出，這次共查獲2313犯嫌、各級毒品4160公斤，且俗稱喪屍煙彈的依托咪酯今天也公告升級為第二級毒品。

警政署刑事局今天舉行「阻斷『依」』賴、擺『托』毒害六大系統齊安居」專案記者會，卓榮泰到場視察並聽取成果報告。

卓榮泰致詞表示，毒品的危害是世上通行問題，每個國家都很注重，重責才會讓毒品集團卻步，在6大緝毒系統通力合作下，這次專案共查獲毒品犯嫌2313人，各級毒品查獲量達4160公斤，並破獲各類製毒工廠103座，感謝大家戮力合作。

他指出，今天是個特別值得記住的日子，法務部毒品審議委員會14日已將俗稱喪屍煙彈的依托咪酯從第三級毒品升級為第二級毒品，如今所有程序都已完成，並於今天正式公告，未來藉由刑責強度可更有力查緝，以杜絕悲劇發生。

刑事局表示，這次專案將近來引發數起社會事件的喪屍煙彈規劃為查緝重點，在檢、警、調、海巡、憲、關務6大緝毒系統合作下，共查獲含毒品煙彈1萬586顆；其中與依托咪酯類新興毒品相關的製造、運輸、販賣毒犯412人，吸食者387人，持有者894人，查獲毒品重量225.6公斤，製造工廠及分裝場76座。

重大案件成果部分，警政署保三總隊刑警大隊大隊長莊恒權指出，10月初鎖定1件進口申報化學品的貨物，原申報重量從65公斤暴增至265公斤，相當可疑，隨即成立專案小組偵辦，貨櫃於10月8日抵達港口後，透過X光開櫃查驗，在化學桶底層發現依托咪酯粉末，經拆封後統計共有27袋、總毛重135公斤。

警方初估，查獲這批毒品約可製成135萬顆喪屍煙彈，市價高達新台幣27億元。

專案小組循線追查，續於10月11日在高雄仁武交流道附近查獲收貨人葉姓男子（34歲），依毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦，檢方複訊後聲押獲准。

刑事局偵查第三大隊第三隊隊長陳力維表示，7月間接獲線報指有製毒集團藏身花蓮縣，隨即組專案小組進行跟監蒐證，發現確有製毒工廠藏匿花蓮縣秀林鄉某部落。

陳力維指出，專案小組見時機成熟，趁颱風「山陀兒」襲台之際發動搜索行動，當場緝獲製毒師林姓男子（28歲）及共犯鄭姓男子（34歲），並查扣市值逾2億元的安非他命及1把制式MP5K衝鋒槍。

警詢後，全案依毒品危害防制條例、槍炮彈藥刀械管制條例等罪移送花蓮地檢署，2嫌裁定羈押禁見。（編輯：戴光育）1131127

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