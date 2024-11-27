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台南玉井7死縱火案 曾文彥判處無期徒刑定讞

2024/11/27 15:00（11/27 15:16 更新）
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台南市玉井區真理家族前輩堂2019年12月遭男子曾文彥縱火，造成7人死亡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北27日電）台南玉井真理家族前輩堂遭男子曾文彥縱火釀7死，一審判處死刑，二審改判無期；經最高法院2度撤銷判決，發回更審，更一審及更二審仍判無期徒刑，最高法院今天駁回上訴定讞。

全案起於，民國108年12月14日凌晨，台南市玉井區三埔里真理家族前輩堂遭曾文彥縱火，46名居民中有37人逃出；2人跳樓逃生受傷；1人被救出時失去心肺功能，送醫搶救後不治；其餘6人被發現時明顯死亡。

案經台南地檢署偵結求處曾文彥死刑，一審台南地方法院依殺人罪判處死刑。經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理，二審認為曾文彥有反社會人格障礙症，及部分死者家屬未堅持判處死刑，因此改判處無期徒刑。

檢方不服判決，提起上訴，最高法院撤銷判決，發回台南高分院更審，更一審仍判處無期徒刑。經上訴，最高法院認為更一審判決有違誤，再度把全案發回更審。

更二審認為，曾文彥適用刑法自首減刑規定，有部分改變意願及主動反思的能力，將來並非全無行為改變的可能性，且部分死者家屬知悉曾文彥自幼罹有人格疾患，未堅持判處死刑，仍判處曾文彥無期徒刑。案經兩造上訴，最高法院今天駁回上訴，曾文彥判處無期徒刑定讞。（編輯：張銘坤）1131127

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