屏東刺青店縱火2死凶嫌判無期 受害家屬認太輕

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）屏東市1間刺青工作室去年遭19歲男子許濸雄縱火，造成黃姓老闆夫妻雙亡，案經屏東地院審結，今天依殺人罪嫌處以無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。死者家屬發聲明認為判太輕。

依屏東地檢署起訴書指出，許男委託黃姓老闆刺青，曾3度前往工作室進行紋身，去年10月27日未事先預約便前往工作室，黃姓老闆請求許男離去，雙方發生口角，10月29日清晨許男對工作室外2輛重機潑灑汽油並以火柴點燃離開現場，火勢瞬間延燒至工作室，黃姓老闆及妻子送醫雙雙不治。

屏東地檢署今年3月依殺人罪等罪嫌起訴許男，這也是屏東縣第1件進入國民法官審理的案件，全案在今天審結，許男被依殺人罪嫌處以無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

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刺青店黃姓老闆家屬今天聲明回應指出，「期待的是死刑，但是卻不如預期，實在太輕了」，所謂無期徒刑的刑期是25年就可以假釋，也就是說許男現在19歲，25年後才44歲，就可申請假釋出獄。審理期間，許男羈押時會客的錄音檔就曾說「出獄後要殺全家，要殺光出庭作證的證人」，擔心害怕喪盡天良的殺人魔出來之後，要過著恐懼的生活。

家屬表示，這1年來很漫長、很煎熬，商討之後再決定要不要上訴。（編輯：謝雅竹）1131115