曾文彥無期徒刑定讞 最高法院：具雙重不得判死事由

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北27日電）男子曾文彥犯下台南玉井縱火7死案，更二審判無期徒刑。最高法院參酌113年憲判字第8號，認為曾男反社會人格障礙得為迴避判死事由，且曾男自首，具雙重不得判死事由，駁回上訴定讞。

最高法院新聞稿指出，原判決量刑時，認為曾文彥的犯行情節達最嚴重的情形，原應依殺人罪的本刑最高上限判處死刑，但行為符合刑法自首要件，依法減輕其刑。

新聞稿指出，參酌憲法法庭113年憲判字第8號判決（死刑案）精神，曾文彥罹患的反社會性人格障礙症，可涵攝於公政公約所稱「特殊障礙」類型，得將其視為迴避判處死刑的事由。

最高法院指出，曾文彥行為適用自首減刑事由，無判處死刑的餘地，另審酌曾文彥的生活狀況、犯後態度及更生教化等一般情狀，以及被害人與罹難者家屬意見等，均無從再下修調整刑度。

最高法院認為，基於應報與預防的刑法目的，並考量尊重生命權及矯正教化等刑事政策，必須對曾文彥長期監禁，才足以撫慰被害人及罹難者家屬的傷痛，兼以預防未來再犯重大犯罪及對社會的危險性。

最高法院指出，原判決無違誤，檢方上訴主張自首減刑不當，及曾文彥上訴主張他符合刑法第19條「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰」，兩造上訴均無理由，據此駁回上訴，全案定讞。

全案起於，民國108年12月14日凌晨，台南市玉井區三埔里真理家族前輩堂遭曾文彥縱火，46名居民中有37人逃出；2人跳樓逃生受傷；1人被救出時失去心肺功能，送醫搶救後不治；其餘6人被發現時明顯死亡。

台南地檢署偵結求處曾文彥死刑，一審台南地方法院依殺人罪判處死刑。案經上訴，二審由台灣高等法院台南分院審理。

二審認為，曾文彥幼時診斷出有（ADHD）併發展遲緩，成年後逐漸演變為反社會性人格障礙症，依聯合國人權事務委員會解釋：「應避免對存在嚴重社會心理障礙而阻礙其進行有效辯護的個人，以及道德可非難性有限的個人判處死刑」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

二審審酌，曾文彥犯後打電話求援、自承縱火，部分罹難者家屬得知曾文彥自幼罹有疾患，且感受到曾文彥父母的彌補及痛苦，未堅持判處死刑，顯示部分被害人家屬和加害方已有一定程度修復，因此改判處無期徒刑。

經上訴，最高法院2度撤銷判決，發回台南高分院更審，更一審與更二審仍判處曾文彥無期徒刑。案經兩造上訴，最高法院今天做出判決。（編輯：蕭博文）1131127