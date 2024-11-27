颱風天破獲製毒工廠 花蓮地檢江昂軒獲行政院表揚

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（中央社記者盧太城花蓮縣27日電）花蓮地檢署檢察官江昂軒執行安居緝毒專案，颱風天冒風雨破獲安非他命製毒廠，起出上萬公斤安毒及衝鋒槍與子彈，今天在內政部警政署刑事警察局接受行政院長卓榮泰公開表揚。

花蓮地檢署今天發布新聞稿表示，江昂軒指揮刑事局、港警與花蓮警方組成專案小組，於今年9月颱風山陀兒來襲期間，破獲以林姓毒梟為首的安非他命製作工廠，以及槍械彈藥。

花蓮地檢署指出，林嫌等人自今年7月間起，承租花蓮秀林鄉某處土地及地上之鐵皮貨櫃屋，作為製造毒品處所，在台灣首次使用「BMK縮水甘油酸」之非管制化學品，藉以取得第四級毒品苯基丙酮成品後，進而製造出第二級毒品甲基安非他命。

經警方進行遠距設備監控、使用空拍機、車輛跟監等方式進行蒐證，9月30日雖正值颱風山陀兒來襲，但因時機成熟，專案小組仍不畏風雨，展開收網行動。

專案小組一舉查獲第二級毒品甲基安非他命1批（原始淨重3萬903.5公克；純質淨重1萬321.45公克）、第四級毒品苯基丙酮1批（原始淨重4975克；純質淨重1371.11公克）、第四級毒品1-苯基-2硝基丙烯（英文名：P2NP）1批（原始淨重268公克；純質淨重262.64公克）、第二級毒品甲基安非他命7包（原始淨重156.6公克；純質淨重103.1公克），還有仿MP5K衝鋒槍之改造槍枝1支、子彈365顆、霰彈4顆等違禁物。（編輯：陳仁華）1131127