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遊戲點數誘兒少拍裸照受害26人 屏檢起訴求處重刑

2024/11/28 11:09
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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）蔡姓犯嫌在網路認識多名少年及兒童，以贈送遊戲點數引誘，要求拍攝裸照或生殖器等照片，受害者達26人，屏檢偵辦依兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌起訴，求處重刑。

屏檢今天發布新聞稿表示，全案因由，一名被害人報警後，由台東縣警察局關山分局報請指揮，今年3月前往蔡姓犯嫌住處搜索，扣得手機，並在手機內發現其他被害人裸體或生殖器照片，為追查其餘被害人，再度發動搜索，扣得手機、電腦主機及行動硬碟等，共發現26名未滿18歲少年及未滿12歲兒童受害。

屏檢指出，27歲蔡姓犯嫌涉自民國106至113年間，以Line、Discod、臉書（Facebook）及Instagram等社群軟體，認識被害少年及兒童，聊天過程中，以事後贈送遊戲點數引誘方式，要求被害少年及兒童自行拍攝裸照、裸露生殖器猥褻照片傳送給自己，或透過視訊過程中全身裸露或裸露生殖器，蔡嫌再側錄猥褻影像。

另外，檢警在扣案手機中也發現，蔡嫌多次與未滿14歲男子性交、猥褻、乘機性交、乘機猥褻的行為，並登入被害少年臉書帳號，下載被害少年自拍全裸性影像。

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屏檢認為，蔡嫌涉犯兒童及少年性剝削防制條例拍攝少年為猥褻行為之照片、製造少年性影像等罪嫌，及刑法第227條第1項對於未滿14歲男子為性交罪等罪嫌，今年8月拘提蔡嫌到案後，向屏東地院聲請羈押禁見，經屏東地院裁定羈押禁見。全案於近日偵查終結依法起訴，並於昨天移審。

屏檢指出，網路普及與數位科技發展迅速，被害人性影像一旦遭外流散布，往往造成被害人心理難以抹滅傷害，全案被害人共26人，犯罪次數高達31次，且所有被害人年紀尚輕，性別知識尚處懵懂、無法理解身體自主權，蔡嫌竟為逞一己私慾，無情戕害幼童身心，影響被害人身心發展甚鉅，建請法院從重量刑。（編輯：陳仁華）1131128

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